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15:19, 9 марта 2023Путешествия

В ЕС назвали дату отмены виз для граждан Косова

В ЕС предварительно одобрили визовую либерализацию для Косова

Фото: Florion Goga / Reuters

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили визовую либерализацию для непризнанного Косово. Дату отмены виз для граждан самопровозглашенной республики назвали в Совете ЕС, пишет РИА Новости.

Ожидается, что владельцы косовских паспортов смогут путешествовать в страны Евросоюза без виз на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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В случае одобрения подобного решения Европарламентом, оно может начать действовать уже с 1 января 2024 года.

Ранее в марте стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов подчеркнул, что проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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Фариза Бацазова
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