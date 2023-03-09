В ЕС назвали дату отмены виз для граждан Косова

В ЕС предварительно одобрили визовую либерализацию для Косова

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили визовую либерализацию для непризнанного Косово. Дату отмены виз для граждан самопровозглашенной республики назвали в Совете ЕС, пишет РИА Новости.

Ожидается, что владельцы косовских паспортов смогут путешествовать в страны Евросоюза без виз на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

В случае одобрения подобного решения Европарламентом, оно может начать действовать уже с 1 января 2024 года.

Ранее в марте стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов подчеркнул, что проработка проектов документов ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

