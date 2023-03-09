Белорусская актриса высказалась о жизни в Москве

Актриса Татьяна Чердынцева назвала Москву городом возможностей

Белорусская актриса Татьяна Чердынцева рассказала, что после переезда в Москву ей пришлось привыкать к быстрому ритму города. Свое мнение о жизни в столице она высказала в интервью изданию StarHit.

Актриса долгое время проживала в Минске, однако позже переехала в Москву. Жизнь в белорусской столице казалась ей медленной, а в Москве — очень быстрой. Чердынцева назвала российскую столицу городом возможностей и высокой конкуренции, без которой невозможно развитие.

При этом больше всего ей близок другой российский город. «К Москве все равно пришлось привыкать, потому что здесь все слишком быстро. По настроению, по темпу, по темпераменту мне ближе всего Санкт-Петербург. Но там большую часть времени нет солнца, а без него я вообще не могу жить. А что касается лица города, это очень индивидуально», — объяснила актриса.

Ранее российский певец, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал Москву самым добрым городом в мире. Он отметил, что любит людей, которые переезжают в столицу из других городов.