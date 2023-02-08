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10:44, 8 февраля 2023Среда обитания

Российский певец назвал самый добрый город в мире

Певец Сергей Мазаев назвал Москву самым добрым городом в мире

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал Москву самым добрым городом в мире. Свою позицию он объяснил в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью Мазаев высказался о москвичах, отметив, что любит людей, которые переезжают в столицу из других городов. Он привел в пример знакомых из Красноярска, с которыми познакомился несколько десятилетий назад.

«Они стали москвичами, а многие ими так и не стали. У кого как получается. Москва вообще самый добрый город в мире: у нас то ли 15 процентов, то ли 18 процентов москвичей, остальные приехавшие — и все хорошо у всех», — заявил музыкант.

Ранее звезда сериала «Воронины» актер Георгий Дронов оказался недоволен тем, как приезжие из других регионов относятся к Москве. Он заявил, что ему не нравится большое количество людей в столице, так как коммуникации в городе рассчитаны на определенные стандарты.

Нина Ташевская
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