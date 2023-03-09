Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:38, 9 марта 2023Наука и техника

Из грибов создали материнскую плату для ПК

TechSpot: ученые в Англии разработали компьютер с компонентами на основе грибов

Фото: The Unconventional Computing Laboratory

Инженеры Университета Западной Англии (UWE) использовали грибы в создании компьютера. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам специалистов организации, они решили использовать в качестве одного из компонентов для ПК мицелий или грибницу — вегетативное тело грибов и актиномицетов. В ходе эксперимента выяснилось, что грибница способна передавать электрические импульсы, которые мало чем отличаются от тех, которые генерирует человеческий мозг.

Британские ученые отметили, что развитая грибница может передавать под землей импульсы на значительные расстояния. Специалисты создали на основе мицелия и кремния материнскую плату для компьютера. Данные удалось передать с помощью двоичной системы счисления. По словам автора исследования профессора Эндрю Адамацки, грибы оказались идеальным материалом для эксперимента.

По словам Адамацки, как и следовало ожидать, грибница хуже передавала импульсы, чем традиционные компоненты для ПК. Однако в случае стимуляции мицелия ученым удалось наладить хорошую проводимость сигнала. «Мы просто демонстрируем, что можно заниматься вычислениями с помощью мицелия», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что ученые Массачусетского технологического института нашли способ охлаждения квантовых компьютеров посредством беспроводной связи. Специалисты передавали данные от находящегося в специальной комнате компьютера к терминалу посредством терагерцовых волн, которые направляли через специальное окно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Против протестующих в Грузии применили слезоточивый газ
Из грибов создали материнскую плату для ПК
Синоптик назвал срок начала таяния снега в России
В России назвали награждение Паевской из «Азова» в США прославлением нацизма
Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае
Стало известно о закреплении российских военных на окраинах Красногоровки
Стало известно о предупреждении ЦРУ о подготовке диверсии на «Северных потоках»
Москвичи вспомнили очередь в день открытия популярного столичного универмага
Военэксперт заявил о приноровившейся уничтожать артиллерию ВСУ российской армии
В ФРГ отвергли версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.