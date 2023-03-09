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17:49, 9 марта 2023Мир

США открестились от обучения украинских пилотов F-16

В Белом доме заявили об отсутствии планов обучать украинских пилотов истребителей F-16

Фото: 2nd Lt. Jonathan Padish / Globallookpress.com

У властей США отсутствуют планы по обучению украинских пилотов истребителей F-16, открестился координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби в интервью американскому телеканалу CNN.

«Сейчас планов подготовки украинских летчиков к управлению F-16 у нас нет», — заявил он, добавив, что для Вашингтона главным приоритетом является отправка на Украину не самолетов, а бронетехники, артиллерии, снарядов, а также средств противовоздушной обороны.

7 марта спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что Киев отправил в США двух украинских пилотов, чтобы американские военные проверили их уровень подготовки. По его словам, «философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой».

Ранее выяснилось, что два летчика из Украины начали обучаться в США. Пилотам предстоят тренировки на симуляторах, а совершение полетов не запланировано.

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Глеб Бажуткин
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