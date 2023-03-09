Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:06, 9 марта 2023Мир

Орбан заявил о превращении абсурда в реальность

Орбан о статусе кандидата в ЕС у Киева: звучавшее год назад абсурдно стало реальностью

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вещи, которые еще недавно звучали абсурдно, превратилось в реальность. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о получении Киевом в июне 2022 года статуса кандидата на членство в Евросоюзе, передает Daily News Hungary.

«То, что год назад звучало как абсурд, — к примеру, то, что Украина может стать кандидатом в члены ЕС, — теперь стало реальностью. Это же касается членства республики в НАТО», — заявил он на открытии Венгерской торгово-промышленной палаты.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал подготовку страны к вступлению в ЕС одной из основных задач республики на сегодняшний день. По его словам, в 2023 году сотрудничество Киева с европейскими институтами будет «еще более содержательным».

В феврале 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в объединение. В июне стране одобрили предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
Российскую предпринимательницу осудят по делу об афере при закупке томографов
Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию
Популярная ведущая назвала главное отличие москвичей от жителей других городов
Переживший нападение тюленя серфер сломал ногу и не поместился в вертолет
В Пентагоне захотели найти дипломатическое решение проблем с Ираном
Польша установила на границе с Россией и Белоруссией противотанковые ежи
Россияне показали фото свалки с окровавленными костями животных у жилых домов
В столичной квартире обнаружили полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына
Танцующая звезда «Уэнсдэй» назвала причину отсутствия личной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.