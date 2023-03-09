Орбан заявил о превращении абсурда в реальность

Орбан о статусе кандидата в ЕС у Киева: звучавшее год назад абсурдно стало реальностью

Вещи, которые еще недавно звучали абсурдно, превратилось в реальность. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о получении Киевом в июне 2022 года статуса кандидата на членство в Евросоюзе, передает Daily News Hungary.

«То, что год назад звучало как абсурд, — к примеру, то, что Украина может стать кандидатом в члены ЕС, — теперь стало реальностью. Это же касается членства республики в НАТО», — заявил он на открытии Венгерской торгово-промышленной палаты.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал подготовку страны к вступлению в ЕС одной из основных задач республики на сегодняшний день. По его словам, в 2023 году сотрудничество Киева с европейскими институтами будет «еще более содержательным».

В феврале 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в объединение. В июне стране одобрили предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.