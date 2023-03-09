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08:48, 9 марта 2023Мир

Вашингтон обвинили в стремлении навести хаос вокруг «Северных потоков»

Global Times: Вашингтон «мутит воду» с диверсией на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Вашингтон хочет навести хаос вокруг диверсии на газопроводах «Северный поток», планируя задействовать для этих целей еще больше СМИ, считает китайская газета Global Times.

«Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует еще больше американских СМИ, чтобы "мутить воду“», — говорится в материале. В то же время, согласно газете, Соединенные Штаты стремятся усилить сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников.

Издание также исключило вероятность того, что за подрывом российских трубопроводов стоят силы, поддерживаемые Украиной. По мнению Global Times, организовать диверсию могли только США.

7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах стоят поддерживаемые Украиной силы. Эту информацию прокомментировал Совет национальной безопасности США, заявив, что не может ее подтвердить.

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Варвара Кузьмина
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