Global Times: Вашингтон «мутит воду» с диверсией на «Северных потоках»

Вашингтон хочет навести хаос вокруг диверсии на газопроводах «Северный поток», планируя задействовать для этих целей еще больше СМИ, считает китайская газета Global Times.

«Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует еще больше американских СМИ, чтобы "мутить воду“», — говорится в материале. В то же время, согласно газете, Соединенные Штаты стремятся усилить сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников.

Издание также исключило вероятность того, что за подрывом российских трубопроводов стоят силы, поддерживаемые Украиной. По мнению Global Times, организовать диверсию могли только США.

7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах стоят поддерживаемые Украиной силы. Эту информацию прокомментировал Совет национальной безопасности США, заявив, что не может ее подтвердить.