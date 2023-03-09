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01:50, 9 марта 2023Путешествия

На Верхнем Ларсе образовалась пробка в сторону России

В Грузии на пограничном пункте Верхний Ларс образовалась большая пробка в сторону России

Фото: Telegram-канал «Верхний Ларс»

При подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из автомобилей в сторону России. Об этом сообщают пользователи Telegram-чата ВЕРХНИЙ ЛАРС.

По утверждению очевидцев, длина затора достигает двух километров. Также о затруднениях движения свидетельствует сервис «Яндекс Карты».

«Известия» пишут, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. Telegram-канал Mash узнал, что в очереди уже начали продавать места.

По одной из версий, причиной затора стало открытие Военно-Грузинской дороги после нескольких суток простоя из-за лавин.

8 марта в Грузии начались протесты против принятия закона об иноагентах. Позднее спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Сейчас демонстранты строят баррикады на улицах.

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Марина Совина
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