На Верхнем Ларсе образовалась пробка в сторону России

В Грузии на пограничном пункте Верхний Ларс образовалась большая пробка в сторону России

При подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из автомобилей в сторону России. Об этом сообщают пользователи Telegram-чата ВЕРХНИЙ ЛАРС.

По утверждению очевидцев, длина затора достигает двух километров. Также о затруднениях движения свидетельствует сервис «Яндекс Карты».

«Известия» пишут, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. Telegram-канал Mash узнал, что в очереди уже начали продавать места.

По одной из версий, причиной затора стало открытие Военно-Грузинской дороги после нескольких суток простоя из-за лавин.

8 марта в Грузии начались протесты против принятия закона об иноагентах. Позднее спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Сейчас демонстранты строят баррикады на улицах.