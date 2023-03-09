Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады, в ход идут мусорные баки и скамейки

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает Sputnik.

В ход идут мусорные баки и скамейки. Также демонстранты, требующие отмены закона об иноагентах, перевернули полицейский автомобиль.

Вечером 8 марта полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания грузинского парламента на проспекте Руставели. В ходе разгона стражи порядка применяли водометы и слезоточивый газ. В настоящий момент силовики готовятся к новому этапу разгона митингующих

в день принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси прошла первая акция протеста. Во время нее были задержаны 66 человек.

Ранее Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что за беспорядками в Грузии стоят Соединенные Штаты Америки, которые намерены организовать в стране новую «цветную революцию». Он заявил, что в настоящее время «взгляды и надежды» Вашингтона направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и разжигания конфликта. Депутат считает, что для этого у США есть уже отработанный ими украинский шаблон.