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00:28, 9 марта 2023Россия

В Госдуме назвали США организатором беспорядков в Грузии

Шеремет: за беспорядками в Грузии стоят США с целью организации «цветной революции»

Фото: Sputnik / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что за беспорядками в Грузии стоят Соединенные Штаты Америки, которые намерены организовать в стране новую «цветную революцию». Об этом он рассказал РИА Новости.

Шеремет заявил, что в настоящее время «взгляды и надежды» Вашингтона направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и разжигания конфликта. Депутат считает, что для этого у США есть уже отработанный ими украинский шаблон. «Тем самым они продолжают двигаться к своей намеченной цели, поджигая минимальными затратами в долларовом эквиваленте контур опоясывающий Россию», — сказал Шеремет.

По мнению парламентария, с каждым днем Киев становится все менее интересен американским властям, так как затраты на поставки вооружения растут, а эффект от этого минимален.

Причиной протестов в Тбилиси стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния». Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал закон об иноагентах в Грузии. Он отметил, что данный документ идет вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.

Поздним вечером 8 марта спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Полицейские вошли на проспект с двух сторон — площади Свободы и улицы 9 апреля. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Демонстранты разбежались по близлежащим улицам.

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Екатерина Подвигина
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