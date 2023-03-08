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23:10, 8 марта 2023Бывший СССР

Спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси

Грузинский спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Силы специального назначения МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские вошли на проспект с двух сторон — площади Свободы и улицы 9 апреля. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Демонстранты разбежались по близлежащим улицам.

Вечером в день принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси прошла первая акция протеста. Во время нее были задержаны 66 человек. Протестующие организовали нападения на парламент, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и пиротехнику. Недовольные подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения.

По разным оценкам, в демонстрациях в грузинской столице принимают участие от 30 до 50 тысяч человек.

Ранее парламентское большинство Грузии поддержало в первом чтении принятие закона об иностранных агентах. Затем депутаты подрались. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

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Марина Совина
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