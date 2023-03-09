Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 9 марта 2023Мир

В Европарламенте предупредили Грузию о последствиях подавления протестов

Депутат ЕП Мурешан: Грузия потеряет поддержку Евросоюза из-за подавления протеста граждан

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В случае подавления протеста граждан Грузия рискует потерять значительную часть поддержки Евросоюза (ЕС), предупредил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Об этом он сообщил в эфире румынского телеканала Digi 24.

При этом евродепутат выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет. «Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку», — заявил он.

Мурешан отметил, что в прошлом году Грузия и так отставала от Молдавии и Украины, однако сегодня проблемы Тбилиси стали еще более заметными. По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен на запугивание гражданского общества, что противоречит европейским стандартам. «Очевидно, что ЕС ожидает, что люди смогут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята ЕС», — подчеркнул Мурешан.

8 марта спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой
Посол России заявил о признании США профессионализма российского правительства
Латвия отправила изъятые у пьяных водителей авто Киеву
Москвичам напомнили происхождение названия столичной улицы Якиманка
В Европарламенте предупредили Грузию о последствиях подавления протестов
«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине боеприпасы из оставшихся запасов
Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Выход Hogwarts Legacy для старых консолей сорвали
В Госдуме назвали США организатором беспорядков в Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.