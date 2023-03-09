В Европарламенте предупредили Грузию о последствиях подавления протестов

Депутат ЕП Мурешан: Грузия потеряет поддержку Евросоюза из-за подавления протеста граждан

В случае подавления протеста граждан Грузия рискует потерять значительную часть поддержки Евросоюза (ЕС), предупредил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Об этом он сообщил в эфире румынского телеканала Digi 24.

При этом евродепутат выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет. «Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку», — заявил он.

Мурешан отметил, что в прошлом году Грузия и так отставала от Молдавии и Украины, однако сегодня проблемы Тбилиси стали еще более заметными. По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен на запугивание гражданского общества, что противоречит европейским стандартам. «Очевидно, что ЕС ожидает, что люди смогут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята ЕС», — подчеркнул Мурешан.

8 марта спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».