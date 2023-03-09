Стало известно о состоянии Птахи после попадания под обстрел в ДНР

Mash: с попавшим под обстрел в ДНР рэпером Птахой все в порядке, он вернулся домой

Стало известно о состоянии российского рэп-исполнителя Давида Нуриева, наиболее известного под псевдонимом Птаха, после того, как он попал под обстрел во время визита в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным источников, с артистом все в порядке, он уже вернулся домой.

Ранее PR-директор рэпера Птахи Марина Евстифеева в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что спустя ночь после попадания под обстрел в ДНР исполнитель так и не выходил на связь.

«К сожалению, ситуация не менялась. Давид на связь не выходил», — рассказала девушка.

Вечером 8 марта стало известно, что рэперы Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР).

Нуриев приехал в Донецк с гумпомощью и для того, чтобы увидеть происходящее в ДНР своими глазами. Также рэпер рассказывал, что намерен снять несколько сцен для своего нового клипа.