PR-директор Птахи рассказала о ситуации спустя ночь после пропажи рэпера в ДНР

PR-директор Птахи сообщила, что спустя ночь после обстрела в ДНР рэпер не выходил на связь

PR-директор рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) Марина Евстифеева в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что спустя ночь после попадания под обстрел в ДНР исполнитель так и не выходил на связь.

«К сожалению, ситуация не менялась. Давид на связь не выходил», — сказала девушка.

Редакция «Ленты.ру» также попыталась дозвониться до рэпера, однако его телефон оказался выключен.

Вечером 8 марта стало известно, что рэперы Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что инцидент произошел 8 марта около 19:20 по московскому времени. После этого музыканты перестали выходить на связь.

Птаха приехал в Донецк с гумпомощью и для того, чтобы увидеть происходящее в ДНР своими глазами. Также рэпер рассказывал, что намерен снять несколько сцен для своего нового клипа.

