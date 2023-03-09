Рэпер Птаха вышел на связь

Российский рэпер Птаха инсценировал свое попадание под обстрел в ДНР

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) вышел на связь. Об этом сообщает ТАСС.

PR-директор артиста Марина Евстифеева заявила, что тот инсценировал свое попадание под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) и исчезновение ради шутки.

Вечером в среду, 8 марта стало известно, что рэперы Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел в ДНР.

Нуриев приехал в Донецк с гумпомощью и для того, чтобы увидеть происходящее в ДНР своими глазами. Также рэпер рассказывал, что намерен снять несколько сцен для своего нового клипа.