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17:47, 9 марта 2023Культура

Рэпер Птаха разыграл попадание под обстрел в ДНР ради шутки

Рэпер Птаха разыграл попадание под обстрел в ДНР, чтобы «потроллить украинских звезд»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

PR-директор российского рэпера Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Марина Евстифеева рассказала об инсценировке видео с боевыми действиями при участии исполнителя. Об этом сообщает ТАСС.

Евстифеева отметила, что Птаха и музыкант «Андрей 3022» разыграли попадание под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) ради шутки. Она подчеркнула, что так артисты решили «потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля».

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель Птаха вышел на связь, после того, как он якобы попал в перестрелку в ДНР.

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Сергей Равин
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