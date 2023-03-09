Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:4
Завершен
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
СКА
6:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Байер
2:0
Завершен
Ференцварош
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Исалин Бонавентюр
0:1
2-й сет
live
Варвара Грачёва
Индиан-Уэллс (ж)
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Бетис
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
22:58, 9 марта 2023Спорт

Названы самые богатые спортсмены в истории

Sportico: баскетболист Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом в истории

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Спортивный журнал Sportico опубликовал список самых богатых спортсменов в истории. Он доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга стал американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 3,3 миллиарда долларов. Со второго по четвертое места заняли гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда), Арнольд Палмер (1,7 миллиарда), Джек Никлаус (1,63 миллиарда). На пятом месте расположился португальский футболист Криштиану Роналду с 1,58 миллиарда долларов.

На шестом месте — баскетболист Леброн Джеймс с 1,53 миллиарда. На седьмом месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси (1,48), на восьмом — американский боксер Флойд Мейвезер (1,41), на девятом — швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,38), на десятом — американский гольфист Фил Микельсон (1,36).

Суммы включают в себя зарплату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.

Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллз» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Названы самые богатые спортсмены в истории
Мужчина отомстил сбежавшей жене и женился на жене ее любовника
Глава российского региона рассказал о самочувствии после госпитализации
Стилист Лисовец перечислил актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон
В Белоруссии заявили о причастности Польши к атаке на российский самолет
Открывший стрельбу по пешеходам в Тель-Авиве нейтрализован полицией
Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Перечислены округа-лидеры по количеству предложения новостроек в Москве
В центре Тель-Авива произошла стрельба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.