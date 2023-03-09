Опьяненный кокаином сервал сбежал от хозяина и сломал лапу

Fox10: экзотический кот под воздействием кокаина сбежал от хозяина и сломал лапу

Спасатели в американском городе Цинциннати, штат Огайо, обнаружили сервала, который сбежал от хозяина и находился под воздействием кокаина. Об этом сообщает Fox10.

Экзотический кот удрал из автомобиля владельца и бегал по деловому району города. Сервал забрался на дерево, откуда его спустили спасатели при помощи сотрудников Центра по уходу за животными в Цинциннати. При этом животное сломало лапу.

После токсикологического исследования оказалось, что сервал был опьянен кокаином. Изначально спасатели приняли кота за гибрид саванны, которых разрешают держать дома в штате Огайо. Однако ДНК-тест показал, что это настоящий сервал, который относится к диким и экзотическим видам, запрещенным для домашнего содержания в штате.

Представитель центра по уходу за животными сообщил, что они не могут установить, каким образом животное употребило кокаин. По данным экспертов, этот наркотик может привести к гиперактивности или вялости у кошек, а при попадании в организм большой дозы, способен вызвать судороги.

Сейчас экзотический кот находится в зоопарке Цинциннати и получает ветеринарную помощь. Полицейские арестовали владельца животного. Он согласился сотрудничать с полицией, и пока к нему не было применено никаких дальнейших санкций.

Сервал — хищное млекопитающее, которое обитает на севере Африки и славится своими охотничьими навыками. В диких условиях сервалы питаются птицами, грызунами и другими мелкими животными. Из-за экзотического внешнего вида сервалы часто содержатся в зоопарках и в качестве домашних питомцев. Однако в большинстве стран их содержание в качестве домашних животных является незаконным.

Ранее сообщалось, что жительница Атланты, штат Джорджия, проснулась и обнаружила в своей кровати сервала. Испуганная женщина медленно вышла из комнаты, а ее супруг открыл дверь, ведущую из спальни на улицу, чтобы сервал мог покинуть помещение.