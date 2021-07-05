Женщина проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

Жительница Атланты, штат Джорджия, проснулась и обнаружила в своей кровати сервала. Об этом сообщает CNN.

30 июня 2021 года Кристин Франк (Kristine Frank) проснулась от того, что кто-то ходил по ее кровати. Когда женщина открыла глаза, она увидела перед собой дикое животное. Рост сервала составлял примерно 80 сантиметров.

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«Он был всего в 15 сантиметрах от меня. Я сразу поняла, что это не простая домашняя кошка. Я была в ужасе», — рассказала Франк. По мнению американки, зверь мог проникнуть в дом, когда ее муж ушел гулять с собакой и забыл закрыть за собой дверь.

Испуганная женщина медленно вышла из комнаты, а ее супруг открыл дверь, ведущую из спальни на улицу, чтобы сервал мог покинуть помещение. Затем они обратились в службу по контролю за животными, которая переадресовала ее обращение Департаменту природных ресурсов штата.

В районе, где живет Франк, были установлены ловушки. После поимки сервала планируют передать в аккредитованный заповедник, чтобы он дожил остаток своих дней в естественной среде обитания.

В Джорджии содержание диких кошек в домашних условиях запрещено, однако закона, регламентирующего запрет на федеральном уровне, нет.

Сервал — хищник семейства кошачьих, обитающий в Африке. Длина тела составляет 90-135 сантиметров, вес — от восьми до 18 килограммов. Охотятся на небольших антилоп, грызунов, птиц.

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