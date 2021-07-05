Из жизни
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Мощный шторм выбросил яхту с туристами на берег в Сочи и попал на видео
Украинская олимпийская чемпионка объяснила слова о жадной до денег Тарасовой
В России заложили самый мощный в мире ледокол
Биолог назвала причину мутации коронавируса
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
В Тбилиси противники гей-парада ворвались в офис организаторов акции
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать 
Россияне с ребенком погибли в море в Анапе
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: CNN

Жительница Атланты, штат Джорджия, проснулась и обнаружила в своей кровати сервала. Об этом сообщает CNN.

30 июня 2021 года Кристин Франк (Kristine Frank) проснулась от того, что кто-то ходил по ее кровати. Когда женщина открыла глаза, она увидела перед собой дикое животное. Рост сервала составлял примерно 80 сантиметров.

«Он был всего в 15 сантиметрах от меня. Я сразу поняла, что это не простая домашняя кошка. Я была в ужасе», — рассказала Франк. По мнению американки, зверь мог проникнуть в дом, когда ее муж ушел гулять с собакой и забыл закрыть за собой дверь.

Испуганная женщина медленно вышла из комнаты, а ее супруг открыл дверь, ведущую из спальни на улицу, чтобы сервал мог покинуть помещение. Затем они обратились в службу по контролю за животными, которая переадресовала ее обращение Департаменту природных ресурсов штата.

В районе, где живет Франк, были установлены ловушки. После поимки сервала планируют передать в аккредитованный заповедник, чтобы он дожил остаток своих дней в естественной среде обитания.

В Джорджии содержание диких кошек в домашних условиях запрещено, однако закона, регламентирующего запрет на федеральном уровне, нет.

Сервал — хищник семейства кошачьих, обитающий в Африке. Длина тела составляет 90-135 сантиметров, вес — от восьми до 18 килограммов. Охотятся на небольших антилоп, грызунов, птиц.

Ранее сообщалась, что в Англии мальчик обнаружил «страшную» гостью на кровати у спящей матери. Сова сидела у головы женщины и пристально ее рассматривала.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Atlanta woman wakes up to find a wild African cat on her bed
Пять енотов упали в спальню девушки с потолка и устроили погром
Мальчик обнаружил «страшную» гостью на кровати у спящей матери
Загадочное существо во дворе у мужчины оказалось редчайшим сурком-альбиносом
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
10:5830 июня

Не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год

10:0430 июня

Медведь забрался в дом и напал на вооруженного жильца

08:5830 июня

Четырехметровая акула-людоед напала на подводного охотника

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
08:1330 июня

Мужчина угрожал взорвать McDonald's из-за соуса

07:0430 июня

Женщина отметила 119-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

05:0130 июня

Диетологи назвали самые вредные напитки

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
03:1130 июня

Раскрыта опасность лимонного сока

02:0030 июня

Найденного у реки огромного моллюска продали с аукциона

20:0029 июня

Нападение 30 китов-убийц на яхту сняли на видео

Россия
В Санкт-Петербурге выявили максимум смертей пациентов с COVID-19
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:
наводнение в Сочи глазами очевидцев
Жителей Сочи предупредили о сильном ветре
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Названы сроки окончания дождей и улучшения погоды в Сочи
Никита Хрущев«Он мстил Сталину за сына»
Как Хрущев захватил власть в СССР? Отвечает сын его главного соперника
Полиция бросилась сгонять сидящих в траве на Патриарших людей и попала на видео
Все материалы
Мир
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео
Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
«Гангстер и алкоголик»
 
Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей
Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов
Названа смертельная опасность чипсов
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
В России запатентовали новый вездеход в стиле «Шерпа»
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
У российской Skoda Octavia появилась новая базовая версия
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
Genesis показал «оспортивленный» G80 Sport
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
В России начали продавать кросс-версию компактвэна Volkswagen
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Карачаево-Черкесии снимут первый сериал на основе нартского эпоса
Российский режиссер выпустил веб-сериал «Люди дела» об известных томичах
В Новосибирске снимут фильм по рассказу братьев Стругацких
В Волгоградской области выберут лучший туристический сувенир
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
В Бурятии трое ветеранов-долгожителей отметили дни рождения
Россиянка набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи
Все материалы