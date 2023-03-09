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19:12, 9 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии проверили боеготовность военной техники

В Белоруссии часть техники сняли с хранения и проверили ее боеготовность

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Военные Белоруссии сняли часть техники с длительного хранения и проверили ее боеготовность, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Отмечается, что это — часть общей проверки Вооруженных сил Белоруссии «к готовности к выполнению задач по предназначению». В частности, проверяются подразделения материального обеспечения механизированной бригады Западного оперативного командования. Снятые с хранения машины выполнят ряд учебно-боевых задач на полигонах.

Военным предписано «на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств», указывает пресс-служба.

В начале февраля Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений танкистов на полигоне вблизи границы с Литвой.

Кроме того, в январе прошли совместные летно-тактические учения России и Белоруссии Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заверил, что они не направлены против других стран.

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Антон Похиляк
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