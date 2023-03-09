Хирург перечислил россиянкам старящие лицо пластические операции

Хирург Алмазов: подтяжка век и удаление комков Биша могут состарить лицо

Пластический хирург Илья Алмазов перечислил россиянкам операции, которые могут зрительно состарить лицо. Его комментарий публикует Пятый канал.

В первую очередь специалист рассказал, что причиной преждевременного старения могут стать удаление комков Биша и подтяжка век.

«В результате хирургических вмешательств щеки становятся впалыми, скулы внешне выразительными, но человек выглядит старше. То же самое делает димплэктомия, когда удаляют участок слизистой щеки, чтобы получить ямочки», — добавил доктор.

Помимо этого, Алмазов признался, что сделать женщину визуально старше может блефаропластика. «Глаза в целом выглядят более впалыми, веки — слишком глубокими, появляются ямочки на верхнем веке», — пояснил он.

Также, по мнению медика, добавить лицу возраст способна избыточная подтяжка области бровей, лба и висков. «Чтобы избежать отрицательного влияния пластической операции на вашу внешность, прежде всего спросите себя, чего вы от нее ждете. Если у вас цель изменить внешность — это одно, а если вы хотите стать моложе — это другое», — посоветовал врач.

В январе российский пластический хирург Антон Выходцев раскрыл виды пластики, которые нуждаются в регулярной коррекции. В список таких операций, в частности, входит блефаропластика. Помимо этого, хирург назвал подтяжку лица и липосакцию процедурами, которые приходится переделывать в будущем.