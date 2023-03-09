Открывший стрельбу по пешеходам в Тель-Авиве нейтрализован полицией

Открывший стрельбу по пешеходам в центре Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией

Открывший стрельбу по пешеходам в центре израильского Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный СМИ.

Стрельба в Тель-Авиве произошла вечером в четверг, 9 марта, возле кафе. Не менее трех человек получили ранения.

По данным The Jerusalem Post, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Отмечается, что нападавших было двое. Один из них был ранен, второй скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

Накануне сообщалось, что в Смоленске 39-летний нетрезвый россиянин устроил стрельбу из пистолета Макарова во дворе. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Фрунзе. Так как мужчина стрелял воздух, никто из местных жителей не пострадал. Сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и с трудом разговаривал.