Грузинская оппозиция заявила о намерении продолжать протесты

Оппозиция Грузии заявила о намерении митинговать, несмотря на отзыв закона об иноагентах

Представители грузинской оппозиции намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта об иностранных агентах. Об этом на брифинге сообщил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе, передает ТАСС.

Он анонсировал проведение новой акции протеста в четверг, 9 марта, заявив о наличии большого числа молодых людей, не доверяющих правящей партии.

«Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада. <...> Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», — добавил Коберидзе. При этом оппозиционер потребовал, чтобы власти Грузии освободили задержанных при разгоне митингов людей.

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционные партии отменили брифинг, на котором планировали объявить о гражданском неповиновении властям республики. До этого партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявляли об отзыве законопроекта об иноагентах после протестов.