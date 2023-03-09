Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 9 марта 2023Бывший СССР

Грузинская оппозиция заявила о намерении продолжать протесты

Оппозиция Грузии заявила о намерении митинговать, несмотря на отзыв закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Представители грузинской оппозиции намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта об иностранных агентах. Об этом на брифинге сообщил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе, передает ТАСС.

Он анонсировал проведение новой акции протеста в четверг, 9 марта, заявив о наличии большого числа молодых людей, не доверяющих правящей партии.

«Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада. <...> Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», — добавил Коберидзе. При этом оппозиционер потребовал, чтобы власти Грузии освободили задержанных при разгоне митингов людей.

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционные партии отменили брифинг, на котором планировали объявить о гражданском неповиновении властям республики. До этого партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявляли об отзыве законопроекта об иноагентах после протестов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва
Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»
Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина
Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео
Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе
Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом
Женщина сорвала джекпот и выбросила лотерейный билет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.