По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен второй раз за 9 марта на всей территории Украины

Воздушную тревогу вновь объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде украинских регионов. Затем глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в нескольких украинских областях были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Вскоре спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Он также заявил, что с подобным ударом Украина столкнулась впервые.