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09:27, 9 марта 2023Бывший СССР

В сети появилось видео после взрывов в Киеве

Марочко опубликовал кадры, на которых виден большой столб дыма после взрывов в Киеве

В сети появились кадры, на которых можно увидеть большой столб дыма в Киеве, где произошли взрывы. Видео предположительных последствий детонаций в украинской столице опубликовал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, они произошли в некоторых областях Украины. Также сообщалось, что в столице и Киевской области пропало электроснабжение. Как отмечается, блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги.

Помимо этого, компания «Украинские железные дороги» заявила о задержках 15 поездов из-за обесточивания отдельных участков путей. Уточняется, что задействованы резервные тепловозы, на высадку-посадку через подземные переходы работают все вокзалы, где есть такая возможность. Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на утренние поезда, пообещали принять на рейсах аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Кристина Есикова
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