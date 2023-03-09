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17:21, 9 марта 2023Мир

Чехия потребовала деньги у МИД России

SZ: Чехия потребовала у МИД РФ оплатить аренду участков для дипмиссий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чехия потребовала у МИД России оплату за аренду 40 земельных участков, где располагаются здания российской дипмиссии в республике. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

Отмечается, что Прага настаивает на пересмотре заключенных еще с СССР договоренностей, предусматривающих бесплатное право пользования землей для для учреждений советского МИД. Затем это право унаследовало и российское внешнеполитическое ведомство.

«Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали», — сообщает Seznam zprávy.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что В Варшаве местные власти заняли здание, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам дипломата, утром 11 апреля 2022 года польские судебные исполнители прибыли к зданию в российской дипсобственности по адресу улица Собеского, 100, и потребовали передать его госказне в лице мэрии Варшавы.

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Глеб Бажуткин
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