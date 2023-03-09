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21:42, 9 марта 2023Мир

Белый дом запросил 842 миллиарда долларов на оборону в 2024 году

Белый дом запросил 842 миллиарда долларов на оборону в 2024 финансовом году

Фото: Chris Helgren / Reuters

Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы в размере 842 миллиардов долларов. Об этом говорится в документе Белого дома, пишет РИА Новости.

Отмечается, что запрошенная сумма на 26 миллиардов долларов, или на 3,2 процента, больше по сравнению с уровнем 2023 года.

В феврале комитет по надзору палаты представителей США запросил Пентагон, Госдепартамент и агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, которые были выделены на оказание помощи Киеву.

Ранее заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд сообщил о намерении администрации президента США Джо Байдена запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Маккорд отметил, что американское ведомство выделит средства для пополнение запасов боеприпасов и поддержку Украины в конфликте.

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Марина Совина
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