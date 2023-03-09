На ЗАЭС оценили обстановку после отключения Украиной ЛЭП

На ЗАЭС сообщили о запуске дизель-генераторов после отключения ЛЭП со стороны Украины

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустили дизель-генераторы после отключения последней линии электропередачи (ЛЭП) со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

«Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции», — говорится в заявлении. Уточнятся, что системы безопасности сработали в штатном режиме, а запасов топлива достаточно для функционирования дизель-генераторов.

Также два блока ЗАЭС ремонтируются, а четыре были переведены в холодный резерв, добавила пресс-служба. Кроме того, отмечается, что радиационный фон на атомной электростанции и прилегающей территории находится без изменений на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что утром 9 марта Украина полностью прекратила подавать электричество на ЗАЭС. По его словам, станция полностью обесточена от внешних источников. Он подчеркнул, что в округе, где находится ЗАЭС, до этого ничего не происходило. Как утверждает Рогов, такое решение Киева «никак с обстрелами не связано».