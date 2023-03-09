Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 9 марта 2023Бывший СССР

Украина полностью прекратила подавать электричество на Запорожскую АЭС

Рогов сообщил о решении Украины полностью отключить ЗАЭС от электричества

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром 9 марта Украина полностью прекратила подавать электричество на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 04:53 [со стороны Украины] отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС. На данный момент атомная станция обесточена полностью от внешних источников», — сказал он.

Рогов отметил, что в округе, где находится ЗАЭС, до этого ничего не происходило. По его словам, подобное решение Киева «никак с обстрелами не связано».

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской атомной электростанции, но не отказалась от плана ее силового захвата. По его словам, Киев продолжает готовить операцию по силовому захвату объекта, изменив тактику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Нижневартовске экс-чиновник взял в заложники сына и открыл огонь с балкона
Силовики задержали удерживающего в заложниках трехлетнего сына россиянина
Турция предложила посредничество по встрече лидеров России и Украины
Названы опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу
Российский бизнес предложил декриминализировать 10 экономических статей УК
Появились кадры последствий взрыва газа в российской пятиэтажке
Власти Украины сообщили о повреждении энергообъектов в стране
Силовики освободили взятого в заложники в Нижневартовске ребенка
Из парламента Грузии отозвали закон об иноагентах
В сети появилось видео после взрывов в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.