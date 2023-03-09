Украина полностью прекратила подавать электричество на Запорожскую АЭС

Рогов сообщил о решении Украины полностью отключить ЗАЭС от электричества

Утром 9 марта Украина полностью прекратила подавать электричество на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 04:53 [со стороны Украины] отключили последнюю линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС. На данный момент атомная станция обесточена полностью от внешних источников», — сказал он.

Рогов отметил, что в округе, где находится ЗАЭС, до этого ничего не происходило. По его словам, подобное решение Киева «никак с обстрелами не связано».

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской атомной электростанции, но не отказалась от плана ее силового захвата. По его словам, Киев продолжает готовить операцию по силовому захвату объекта, изменив тактику.