Карчаа: Киев продолжает готовить операцию по силовому захвату Запорожской АЭС

Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но не отказалась от плана ее силового захвата, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев продолжает готовить операцию по силовому захвату объекта. «Они (Вооруженные силы Украины — прим. "Ленты.ру") просто изменили тактику», — рассказал советник гендиректора.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что в настоящее время только Россия способна гарантировать безопасность и защиту станции. При этом украинские власти, по его словам, продолжают обсуждать планы по ее возможному захвату.