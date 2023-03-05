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11:20, 5 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания защитной зоны вокруг АЭС

Рогов обвинил Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев занимается саботажем предложенной МАГАТЭ идеи о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). С таким обвинением в беседе с РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в настоящее время только Россия способна гарантировать безопасность и защиту станции. При этом украинские власти, по его словам, продолжают обсуждать планы по ее возможному захвату.

«Гарантией безопасности Запорожской АЭС является работа наших военных на упреждение по позициям украинских боевиков, а также отдаление линии фронта вглубь Украины подальше от границ Запорожской области», — заключил Рогов.

4 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. «Это предложение [которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее] еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», — пояснял он.

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Варвара Кошечкина
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