В России заявили о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред Ульянов: Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале заявил, что Киев не готов реализовать инициативу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Дипломат указал, что с подобной инициативой еще в сентябре выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», — пояснил Ульянов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене рассказал о прогнозах по созданию защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что в настоящее время повода для особого оптимизма нет.

