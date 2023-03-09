Зеленский призвал спикера конгресса США приехать в Киев

Зеленский заявил, что спикеру Конгресса США Маккарти следует посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти приехать с визитом в Киев. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

Политик подчеркнул, что поездка на Украину позволит понять, на что тратятся выделенные Вашингтоном средства. «Демократы и республиканцы, которые приезжают, они видят потоки поставок, каждую пулю, каждый доллар», — пояснил Зеленский, добавив, что на фоне этого меняется точка зрения.

По словам украинского лидера, это поможет перестать верить в слухи, распространяемые Россией. Кроме того, отметил он, парламентарию необходимо своими глазами увидеть логистику распределения западной помощи Киеву.

Ранее Маккарти отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину. Он заявил, что не видит необходимости приезжать в Киев, чтобы увидеть распределение выделяемых США средств.