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14:01, 10 марта 2023Наука и техника

Apple выпустит умную колонку с дисплеем

Компания Apple запланировала выпуск смарт-колонки HomePod с экраном в 2024 году

Фото: Philip Goolkasian / Behance

Компания Apple запланировала выпуск нового устройства для умного дома. Об этом авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко сообщил в своем блоге на Medium.

По информации аналитика, американский IT-гигант намерен создать умную колонку HomePod нового поколения. Он заявил, что Apple приготовит смарт-девайс, имеющий аудиосистему и 7-дюймовый дисплей. По словам специалиста, колонка HomePod будет еще глубже интегрирована в экосистему Apple и поддерживать новые устройства умного дома. Анонс гаджета должен состояться во второй половине 2024 года.

Также Мин-Чи Ко выяснил, что компания Tianma окажется единственным производителем смарт-колонок для Apple. Специалист отметил, что если дело пойдет хорошо, то фирма будет выпускать и другие фирменные девайсы для умного дома — например, смарт-экраны.

В настоящий момент в линейке умных колонок Apple есть два продукта — смарт-спикер HomePod и HomePod Mini. Первое поколение HomePod было анонсировано в июне 2017 года.

Первым информацию о том, что Apple работает над гаджетом, совмещающим в себе колонку и дисплей, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в июне 2021 года. По словам Гурмана, таким образом американская корпорация намерена расширить свое присутствие на рынке устройств для умного дома.

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Андрей Ставицкий
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