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11:46, 10 марта 2023Россия

В Новой Москве заметили четыре неопознанных летательных аппарата

SHOT: в Новой Москве полицейские заметили четыре неопознанных летательных аппарата

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новой Москве заметили четыре неопознанных летательных аппарата. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По его данным, неопознанные объекты в небе увидели сотрудники полиции во время патрулирования в ночь на пятницу, 10 марта. Их заметили близ зоопарка «Планета обезьян». Выясняется, что именно заметили правоохранители около полуночи.

Ранее жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани заметили в небе падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Тогда в регионах наступил пик метеорного потока Леониды.

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Анастасия Шейкина
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