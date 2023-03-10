SHOT: в Новой Москве полицейские заметили четыре неопознанных летательных аппарата

В Новой Москве заметили четыре неопознанных летательных аппарата. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По его данным, неопознанные объекты в небе увидели сотрудники полиции во время патрулирования в ночь на пятницу, 10 марта. Их заметили близ зоопарка «Планета обезьян». Выясняется, что именно заметили правоохранители около полуночи.

Ранее жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани заметили в небе падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Тогда в регионах наступил пик метеорного потока Леониды.