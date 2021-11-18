В нескольких городах России заметили падение похожего на метеорит объекта

Жители Ижевска, Перми и Казани заметили в небе падение объекта, похожего на метеорит

Жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани заметили в небе падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Соответствующий ролик, снятый очевидцем, появился в Telegram-канале РИА Новости.

«Думал, кто-то сигнальную ракету запустил на соседней улице», «Я думала, квадрокоптер упал», — прокомментировали необычное явление пользователи.

По данным Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды. «В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените… Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с», — сообщили в планетарии.

11 ноября другой неопознанный объект над Петербургом запечатлели с самого высокого здания Европы — «Лахта Центр». Видеоролик появился на официальной странице здания в Instagram. «Лахта Центр» разместил ролик с камеры наружного наблюдения, установленной на пике здания с заголовком: «Что это было?» Запечатленный на видеозаписи сверкающий объект стремительно опускается на город.