Неопознанный объект над Петербургом запечатлели с самого высокого здания Европы

Пролетевший над Санкт-Петербургом объект попал на камеру видеонаблюдения самого высокого здания города и всей Европы — «Лахта Центра». Видеоролик появился на официальной странице «Лахта Центра» в Instagram.

«Лахта Центр» разместил видео с камеры наружного наблюдения, установленной на пике здания с заголовком: «Что это было?». Запечатленный на видеозаписи сверкающий объект стремительно опускается на город. Его падение напугало горожан вечером 11 ноября.

«Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в "Лахта Центре" не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами», — отметили в «Лахта Центре».

По словам заведующего лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории (ГАО РАН) Максима Ховричева, некорректно называть объект метеором или метеоритом, так как он был ярче Венеры и пока неизвестно, достигли ли какие-либо его части поверхности земли. Пока считается, что это болид, сообщил он «Интерфаксу».