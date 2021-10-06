Жителям российского региона пообещали два звездопада за месяц

Жители Томской области смогут увидеть сразу два звездопада за месяц — в октябре в небе над российским регионом можно будет наблюдать метеорные потоки Дракониды и Ориониды. Об этом сообщает портал «Вести.ру» со ссылкой на астронома-наблюдателя томского планетария Евгения Парфенова.

По словам специалиста, первыми своего пика активности достигнут Дракониды — наибольшая интенсивность метеорного потока придется на ночь с 8 на 9 октября. Как пообещал Парфенов, в небе можно будет увидеть до 10 метеоров в час. Наблюдать за этим звездопадом лучше всего сразу после захода Солнца. Узнать метеоры Драконид можно по красноватому цвету и сравнительно небольшой скорости.

Другой метеорный поток — Ориониды — достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 октября — в час можно будет увидеть до 20 метеоров. «Этот поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи. Самые яркие звезды будут заметны, несмотря на полную фазу Луны», — пояснил астроном, добавив, что метеоры Орионид обычно имеют белый цвет.

В сентябре астроному-любителю на Урале удалось снять на видео редкий метеорный поток — Ауригиды. Согласно расчетам ученых, Земля не будет пересекать хвост кометы, порождающей Ауригиды, подобным образом еще 70 лет.