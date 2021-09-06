В небе над Уралом засняли редкий звездопад

На Урале астроному-любителю Илье Янковскому удалось снять на видео редкий метеорный поток — Ауригиды. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Как отмечается, астроном из Свердловской области смог запечатлеть пик активности метеорного потока, который можно было наблюдать в небе над регионом 1 сентября. Согласно расчетам ученых, Земля не будет пересекать хвост кометы, порождающей Ауригиды, подобным образом еще 70 лет.

По словам специалистов, главной отличительной особенностью Ауригид являются редкость и внезапность, с которыми происходят их вспышки активности. Самые сильные из них были зафиксированы в 1935-м, 1986-м, 1994-м и 2019 годах.

Ранее в августе жители другого уральского региона, Челябинской области, могли понаблюдать за одним из самых знаменитых метеорных потоков — Персеидами. Тогда за час в небе можно было увидеть до 100 падающих звезд.