Грудной ребенок погиб при лобовом столкновении автомобилей на российской трассе

В Кирове двухмесячный ребенок погиб при лобовом столкновении двух автомобилей

В Кирове грудной ребенок скончался от полученных травм при столкновении двух автомобилей. ДТП произошло утром в Нововятском районе областного центра, говорится в сообщении УГИБДД по Кировской области в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видны два автомобиля со следами лобового столкновения, а также детское кресло, установленное на переднем сиденье одного из них.

Две шедшие встречным курсом иномарки столкнулись утром 10 марта, уточнил заместитель начальника регионального главка Госавтоинспекции Сергей Лобанов. Водители обоих автомобилей получили травмы. Причины смертельного ДТП выясняются.

Помимо этого, 10 марта трехлетний ребенок погиб в аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области. Еще одной жертвой этого ДТП стал 35-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, к аварии привело то, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в шедший во встречном направлении автобус.