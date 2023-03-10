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07:55, 10 марта 2023Россия

В российском регионе мужчина и трехлетний мальчик погибли в ДТП с автобусом

МВД: в Новосибирской области погибли мужчина и трехлетний мальчик в ДТП с автобусом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ордынском районе Новосибирской области столкнулись легковой автомобиль с внедорожником и рейсовым автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным регионального главка МВД, мужчина, управляя автомобилем Honda Civic, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Toyota Land Cruiser и встречный пассажирский рейсовый автобус Kia Grandbird, двигавшийся по маршруту «Славгород — Новосибирск».

В результате ДТП погибли 35-летний мужчина и трехлетний мальчик. Помимо этого, пострадали 30-летняя женщина и пятилетний мальчик.

Ранее на трассе в Брянской области произошло смертельное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате аварии три человека погибли, в том числе водители обоих транспортных средств, еще шесть человек пострадали.

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Юлия Мискевич
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