Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе

Три человека погибли при столкновении фуры и автобуса в Брянской области

На трассе в Брянской области произошло смертельное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС.

В результате аварии три человека погибли, в том числе водители обоих транспортных средств, еще шесть человек пострадали.

В дежурной скорой помощи уточнили, что одну россиянку в тяжелом состоянии увезли в село Глинищево, где находится Брянская центральная районная больница, троих пострадавших отправили в Брянск, еще двоих — в Жуковскую межрайонную больницу.

В ночь на 3 марта смертельное ДТП произошло рядом со станцией метро «Нагатинская» в Москве: автомобиль врезался в столб. По данным МВД, погибли три человека, один пострадал. Момент столкновения попал на видео.