Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 9 марта 2023Россия

Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе

Три человека погибли при столкновении фуры и автобуса в Брянской области

Кадр: НТВ

На трассе в Брянской области произошло смертельное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с фурой. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС.

В результате аварии три человека погибли, в том числе водители обоих транспортных средств, еще шесть человек пострадали.

В дежурной скорой помощи уточнили, что одну россиянку в тяжелом состоянии увезли в село Глинищево, где находится Брянская центральная районная больница, троих пострадавших отправили в Брянск, еще двоих — в Жуковскую межрайонную больницу.

В ночь на 3 марта смертельное ДТП произошло рядом со станцией метро «Нагатинская» в Москве: автомобиль врезался в столб. По данным МВД, погибли три человека, один пострадал. Момент столкновения попал на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»
Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина
Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео
Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе
Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.