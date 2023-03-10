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17:09, 10 марта 2023Путешествия

Раскрыто влияние ужесточения контроля на Бали на отдых россиян

Вице-президент АТОР: ужесточение контроля на Бали не скажется на отдыхе россиян

Фото: Unsplash

Ужесточение контроля над туристами на Бали не скажется на отдыхе россиян, соблюдающих общепринятые правила приличия. Влияние подобных мер РИА Новости раскрыли опрошенные специалисты туротрасли.

Так, представитель туроператора ITM group Ирина Юрина напомнила, что Индонезия — мусульманское государство, однако на Бали свыше 90 процентов местного населения исповедует индуизм. Балийцы более лояльны к российским туристам, поэтому им не потребуется что-то кардинально менять во внешнем виде или поведении.

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. Эксперт отметил, что в этом вопросе власти традиционно занимают две позиции. Первая, в частности, связана со строгим соблюдением правил со штрафами. «Это ухудшает привлекательность страны для потенциальных туристов, — считает он. — К таким относятся Иран, Саудовская Аравия».

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При этом, по словам Мурадяна, есть страны, где формально существуют довольно строгие запреты, связанные с внешним видом отдыхающих, — к примеру, ОАЭ. Однако в последней этот закон соблюдается лишь номинально.

Вице-президент АТОР уверен, что для Бали ужесточение контроля над путешественниками тоже будет носить номинальный характер. «Конечно, речь идет о штрафах за хождение в купальниках вне пляжей, — добавил он. — В остальном я сомневаюсь, что это как-то повлияет на отдых туристов».

Ранее власти Бали пообещали депортировать туристов, нарушающих ПДД и правила поведения в обществе.

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Фариза Бацазова
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