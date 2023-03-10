Российский ребенок застрял ногой в батарее в детсаду и получил сильный ожог

В Башкирии трехлетний мальчик в детсаду застрял ногой в батарее и получил ожог 3-й степени

В Ишимбае Республики Башкортостан трехлетний ребенок во время пребывания в детсаду застрял ногой в батарее и получил сильный ожог. Об этом сообщила мать ребенка Ольга Иванова, пишет Telegram-канал Mash Batash.

«У него якобы нога застряла в батарее, получил ожог третьей степени. Где были в это время воспитатели — где кто был, никто ничего не знает. Сотрудники и руководство оправдывают действия воспитателя, что она ни при чем, что ребенок сам виноват», — рассказала россиянка.

По ее словам, ожог повредил ребенку кожу до мяса, его нога распухла. Медики провели мальчику операцию под общим наркозом, чтобы удалить струп.

Авторы канала сообщили, что после того, как ребенок застрял в батарее, он начал звать на помощь и кричать, но никто не приходил к нему. Вытащить мальчика нянечки и воспитатели пришли, когда рана сильно вздулась, — из-за этого работники образовательного учреждения, по словам матери пострадавшего, долгое время не хотели вызывать скорую.

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