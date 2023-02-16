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11:55, 16 февраля 2023Россия

Четырехлетний ребенок сломал позвоночник в детсаду Москвы

В частном детсаду Москвы четырехлетняя девочка сломала позвоночник во время игры

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В детском саду Москвы четырехлетний ребенок сломал позвоночник. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, девочка сломала позвоночник во время игры в частном детском саду. «Девочка упала с высоты, когда лазила по игровому комплексу», — уточнил источник. Отмечается, что пострадавшую госпитализировали.

10 февраля в одном из детских садов Москвы умер ребенок. Предварительно, воспитанник детсада захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии. Директор образовательного учреждения Татьяна Архипова заявила, что до гибели он не жаловался на самочувствие.

В январе в Екатеринбурге трехлетняя девочка застряла в ограждении горки и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку. Она впала в кому от удушья, а спустя шесть дней умерла в больнице.

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Анастасия Шейкина
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