Лавров обвинил Запад в попытке натравить Индию на Китай

Глава МИД России Лавров обвинил Запад в безуспешной попытке натравить Индию на Китай

Запад безуспешно пытается натравить Индию на Китай. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала на передаче «Большая игра».

По мнению министра, Индия и Китай должны как можно больше взаимодействовать, чтобы «уладить все свои проблемы», и именно поэтому западные страны стремятся натравить «эти две великие державы, две великие цивилизации» друг на друга.

«Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай», — сказал Лавров, добавив, что для Индии очевидно стремление НАТО рассорить Нью-дели с Пекином, а потом объявить индотихоокеанский регион зоной своей ответственности.

Министр также обвинил Запад в желании «вцепиться» в Россию. «Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остается в ряду ведущих экономик», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия в энергетической политике будет полагаться на Индию и Китай. По его словам, Нью-Дели и Пекин являются надежными партнерами для Москвы.