Мужчина не захотел идти на работу и сообщил о бомбе в здании

FOX6: угрожавший взорвать здание работник фитнес-клуба просто не захотел идти на работу

Американец позвонил в администрацию фитнес-клуба с угрозой взорвать бомбу. Как сообщает FOX6, звонивший оказался работником клуба и совершил звонок, потому что просто не захотел идти на работу.

Согласно отчетам полиции, в феврале 2023 года в Клуб атлетов Милуоки позвонил мужчина, угрожавший взорвать 13-этажное здание клуба в центре города Милуоки, штат Висконсин.

Сотрудники клуба сообщили о происшествии полиции, здание оцепили, на место прибыли саперы, которые не нашли на территории клуба взрывчатых веществ.

Я заложил бомбу в здании. У вас есть час на эвакуацию или я взорву ее Авеон Джеймс обвиняемый в угрозе совершения теракта

Полиция отследила звонившего по номеру телефона. Им оказался 24-летний Авеон Джеймс. Позже выяснилось, что он работает в Клубе Атлетов Милуоки и в тот день не явился на работу.

Во время ареста Джеймс извинился за ложное сообщение о заложенной бомбе. Он также признался, что сделал это для того, чтобы не ходить на работу в тот день.

Джеймсу предъявили обвинение в угрозе совершения террористического акта. 3 марта состоялось первое судебное заседание по делу.

Ранее сообщалось о стажере индийской авиакомпании, который сообщил о бомбе на борту ради личной жизни друзей. Приятели попросили мужчину задержать рейс, чтобы подольше пообщаться с девушками, которые должны были скоро улететь домой с курорта.