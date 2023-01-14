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17:35, 14 января 2023Из жизни

Стажер авиакомпании сообщил о бомбе на рейсе ради личной жизни друзей

India Today: мужчина сообщил о бомбе в самолете ради возможностей друзей пофлиртовать

Фото: unsplash

Полиция в индийском городе Дели арестовала стажера авиакомпании за то, что он совершил ложное сообщение о бомбе на борту рейса ради того, чтобы его друзья могли подольше пообщаться с понравившимися девушками и устроить личную жизнь. Об этом сообщает India Today.

Друзья 24-летнего Абхинава Пракаша, который работал стажером в British Airways, Ракеш и Кунал Сехрават недавно ездили на горный курорт Манали, где познакомились с двумя местными женщинами. Девушки должны были вылетать из Дели в Пуну на рейсе авиакомпании SpiceJet. Друзья сказали мужчине, что хотели бы подольше пофлиртовать с новыми знакомыми и попросили его найти возможность задержать рейс.

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У друзей возник план сообщить о бомбе в кол-центр SpiceJet. Они надеялись, что рейс отменят. Пракаш позвонил в авиакомпанию со своего мобильного телефона и сообщил, что самолет заминирован. Когда с ним попытались вновь связаться сотрудники SpiceJet, он перестал отвечать на их звонки. После этого он позвонил женщинам, которые должны были влетать этим рейсом.

Из-за звонка мужчины рейс пришлось задержать. Самолет сразу отогнали на удаленную площадку для проверки, а всех 182 пассажиров и членов экипажа и их багаж обыскали. Когда служба безопасности не выявила никаких подозрительных предметов, менеджер по безопасности авиакомпании Варун Кумар подал заявление в полицию.

Полицейские установили, с какого номера звонил злоумышленник, и арестовали Абхинава Пракаша. Задержанный рассказал, что пошел на преступление ради личной жизни друзей.

Узнав, что Пракаш арестован, его друзья скрылись. Их продолжает разыскивать полиция.

Ранее сообщалось, что американка с семьей опаздывала на рейс из Флориды в Чикаго и попыталась задержать вылет своего рейса, заявив, что на борту есть бомба. Женщину незамедлительно арестовали, вылет самолета все же отложили, а пассажиров экстренно эвакуировали.

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Алиса Дмитриева
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