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14:54, 10 марта 2023Из жизни

Мужчина решил позавтракать на заправке и разбогател

UPI: американец заехал позавтракать после работы и сорвал джекпот

Фото: Kentucky Lottery

Житель американского города Джорджтаун, штат Кентукки, заехал на автомобильную заправку, чтобы купить завтрак, и разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Утром после ночной смены на работе Гэрри Хилл решил остановиться на автомобильной заправке, чтобы восполнить запас топлива и позавтракать. Заодно мужчина приобрел билет моментальной лотереи.

Хилл сразу стер с билета защитный слой и увидел, что выиграл 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). «Я отнес билет продавцу, чтобы тот перепроверил его. Он сказал, что размер выигрыша превышает сумму, которую он мог бы выплатить на месте, поэтому мне нужно ехать в Луисвилл для получения приза. От неожиданности я даже потерял аппетит и не смог спокойно съесть завтрак», — признался американец.

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Счастливчик добавил, что приз очень поможет ему с финансами. «Этот выигрыш не перевернет мою жизнь, но тем не менее он весьма значительный», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мэриленд купил лотерейные билеты в местном магазине продуктов и вернулся домой миллионером. Мужчина рассказал, что отпразднует свою победу и поедет в горы, а затем купит новый дом для себя и сына на выигранные деньги.

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Алиса Дмитриева
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