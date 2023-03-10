Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении огнем артиллерии подразделений Западной группировки российских войск за сутки уничтожены 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два автомобиля. Такие потери раскрыли журналистам в Министерстве обороны в пятницу, 10 марта.

В военном ведомстве уточнили, что живая сила противника была поражена в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), а также Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении противник потерял до 120 бойцов, а свыше 120 — на донецком.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.