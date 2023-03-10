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13:04, 10 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На купянском направлении огнем артиллерии подразделений Западной группировки российских войск за сутки уничтожены 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два автомобиля. Такие потери раскрыли журналистам в Министерстве обороны в пятницу, 10 марта.

В военном ведомстве уточнили, что живая сила противника была поражена в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), а также Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении противник потерял до 120 бойцов, а свыше 120 — на донецком.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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